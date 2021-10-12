Кабмин согласился с предложением Минэнерго о предоставлении в 2021 году госгарантии для обеспечения выполнения долговых обязательств по кредиту "Укрэнерго", путем выпуска и размещения облигаций.

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Условия предоставления госгарантии

Согласно утвержденным условиям, госгарантия предоставляется для полного выполнения долговых обязательств "Укрэнерго" за заимствованием, сумма которого не превышает 22,8 миллиарда гривен .

Обратите внимание , что для оплаты "зеленого тарифа" с начала 2021 года, по состоянию на октябрь , не хватило 2,8 миллиарда гривен. В 2020 году долг составил – 12,3 миллиарда гривен.

На что пойдут привлеченные средства

Средства по заимствованиям направят на погашение задолженности по "зеленому тарифу" по договорам, заключенных госпредприятием "Гарантированный покупатель" с производителями электроэнергии.

Минэнерго, "Укрэнерго" и ГП "Гарантированный покупатель" поручили обеспечить направление средств на погашение этой задолженности.