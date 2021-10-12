Кабмин согласился с предложением Минэнерго о предоставлении в 2021 году госгарантии для обеспечения выполнения долговых обязательств по кредиту "Укрэнерго", путем выпуска и размещения облигаций.
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Условия предоставления госгарантии
Согласно утвержденным условиям, госгарантия предоставляется для полного выполнения долговых обязательств "Укрэнерго" за заимствованием, сумма которого не превышает 22,8 миллиарда гривен.
На что пойдут привлеченные средства
Средства по заимствованиям направят на погашение задолженности по "зеленому тарифу" по договорам, заключенных госпредприятием "Гарантированный покупатель" с производителями электроэнергии.
Минэнерго, "Укрэнерго" и ГП "Гарантированный покупатель" поручили обеспечить направление средств на погашение этой задолженности.