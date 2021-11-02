Укрэнерго объяснило поставки электроэнергии из Беларуси

Украина 2 ноября получила около 3 500 мегаватт в час электроэнергии из Беларуси. Эта поставка состоялась в рамках договора об аварийной помощи из-за ситуации на ТЭС.

Как пояснили в компании Укрэнерго, в период с 13:00 до 20:00 из-за дефицита мощности в энергетической системе Украины вынужденно была активирована аварийная помощь из энергосистемы Беларуси.

Важно Аварийная помощь: Беларусь начала поставлять электроэнергию Украине

Почему в Украине возник дефицит мощности

Причиной дефицита мощности стала повышенная аварийность на энергоблоках тепловых электростанций в результате сезонного роста потребления. В то же время, 2 ноября наблюдалось значительное увеличение выработки электроэнергии гидроэлектростанциями и снижение генерации возобновляемых источников энергии.

В частности, на ДТЭК "Кураховская ТЭС" задержали выход из планового ремонта блока №8 и корпус 1А ДТЭК "Криворожская ТЭС". Аварийный ремонт также производился на энергоблоке №11 ДТЭК "Бурштынской ТЭС".

2 ноября премьер-министр Украины Денис Шмигаль допустил возобновление импорта электроэнергии из Беларуси, но добавил, что для этого должна быть очень холодная зима.

По состоянию на вечер 2 ноября, в энергосистеме работают:

29 блоков ТЭС ДТЭК,

6 блоков "Центрэнерго" и Славянская ТЭС "Донбассэнерго".

Что этому предшествовало

С весны 2021 года в Украине действовал запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии, но с 1 ноября он утратил силу. Поэтому Укрэнерго начало предлагать участникам рынка на аукционах всю доступную пропускную способность межгосударственных связей.