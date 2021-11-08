"Укргаздобыча" сократила добычу газа на 4,5% с начала года

За 10 месяцев 2021 года АО "Укргаздобыча" уменьшило добычу природного газа на 4,5%, или около полумиллиарда кубометров газа. Против аналогичного периода 2020 года он уменьшился до более чем 11 миллиардов кубометров газа.

Сокращение добычи газа

За 10 месяцев текущего года "Укргаздобыча" добыла 11,366 миллиарда кубометров газа.

По сравнению с аналойным периодом в прошлом году снижение добычи составляет 4,5% или 0,541 миллиарда кубометров газа.

Такие показатели на 0,3% меньше уровня сокращения добычи за период с января по сентябрь 2021 года.

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При этом отпуск газа за 10 месяцев 2021 года уменьшился на 4,46% или 0,502 миллиарда кубометров газа – до 10,756 миллиарда кубометров газа,

– говорится в сообщении.

В октябре текущего года "Укргаздобыча" обеспечила:

Добычу газу в объеме 1,163 миллиарда кубометров газа. Это минус 1,95% или 23,19 миллиона кубометров газа до показателя аналогичного периода прошлого года.

в объеме 1,163 миллиарда кубометров газа. Это минус 1,95% или 23,19 миллиона кубометров газа до показателя аналогичного периода прошлого года. Отпуск – 1,105 миллиарда кубометров газа. Это минус 1,62% или 18,175 миллиона кубометров газа.

Также в "Укргаздобыче" добавили, что в течение 10 месяцев пробурено и присоединено к наземной инфраструктуре 40 новых скважин, проведено 203 капитальных ремонта скважин и совершено 506 колтюбинговых операций.

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Что известно об "Укргаздобыче" АО "Укргаздобыча" – основная компания по добыче природного газа и газового конденсата в Украине и является дочерней компанией НАК "Нефтегаз Украины". Она была создана в июле 1998 года в результате слияния подразделений АО "Укргазпром" и нескольких газодобывающих предприятий Украины.