Сокращение добычи газа

За 10 месяцев текущего года "Укргаздобыча" добыла 11,366 миллиарда кубометров газа.

По сравнению с аналойным периодом в прошлом году снижение добычи составляет 4,5% или 0,541 миллиарда кубометров газа.

Такие показатели на 0,3% меньше уровня сокращения добычи за период с января по сентябрь 2021 года.

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При этом отпуск газа за 10 месяцев 2021 года уменьшился на 4,46% или 0,502 миллиарда кубометров газа – до 10,756 миллиарда кубометров газа,

– говорится в сообщении.

В октябре текущего года "Укргаздобыча" обеспечила:

Добычу газу в объеме 1,163 миллиарда кубометров газа. Это минус 1,95% или 23,19 миллиона кубометров газа до показателя аналогичного периода прошлого года.

Отпуск – 1,105 миллиарда кубометров газа. Это минус 1,62% или 18,175 миллиона кубометров газа.

Также в "Укргаздобыче" добавили, что в течение 10 месяцев пробурено и присоединено к наземной инфраструктуре 40 новых скважин, проведено 203 капитальных ремонта скважин и совершено 506 колтюбинговых операций.

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Что известно об "Укргаздобыче" АО "Укргаздобыча" – основная компания по добыче природного газа и газового конденсата в Украине и является дочерней компанией НАК "Нефтегаз Украины". Она была создана в июле 1998 года в результате слияния подразделений АО "Укргазпром" и нескольких газодобывающих предприятий Украины.