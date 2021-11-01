Укрепление гривны: Нацбанк впервые за полмесяца продал валюту на межбанке
Источник:НБУ
Национальный банк Украины в течение недели 25–29 октября выкупил на межбанке 54,5 миллиона долларов. Кроме того, Нацбанк впервые с начала сентября продал 49,6 миллиона гривен.
Нацбанк продал валюту на межбанке
При этом из всего объема операций покупки валюты 24,5 миллиона долларов приобрели по лучшему курсу. Остальные валюты – по единому курсу. В то же время, регулятор продал все 49,6 миллиона гривен по единому курсу.
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Заметим, что на межбанке обычно предложение превышает спрос. Это позволяет Нацбанку выкупать валюту в резервы. В регуляторе подчеркнули, что ревальвация гривны обусловлена ростом объема украинского экспорта в условиях высоких цен на основные экспортные товары.
В течение недели 18–23 октября Нацбанк выкупил на межбанке 350,1 миллиона долларов, однако операций по продаже регулятор не совершал.Обратите внимание!
Национальный банк Украины с начала 2021 года выкупил на рынке 2,43 миллиарда долларов. Продали – 246,6 миллиона долларов. В 2021 году эти цифры установили 4,93 и 3,89 миллиарда долларов соответственно.
Операции НБУ: последние новости
- Нацбанк с начала октября выкупил в резервы около 700 миллионов долларов. В то же время, продажу валюты на межбанке НБУ не осуществлял.
- Всего за 3 дня (с 11 по 13 октября) НБУ выкупил на межбанке почти 120 миллионов долларов.
- При этом еще в июле в НБУ заявили, что ситуация на валютном рынке в 2021 году улучшилась.