Укрепление гривны: Нацбанк впервые за полмесяца продал валюту на межбанке

Национальный банк Украины в течение недели 25–29 октября выкупил на межбанке 54,5 миллиона долларов. Кроме того, Нацбанк впервые с начала сентября продал 49,6 миллиона гривен.

Нацбанк продал валюту на межбанке

При этом из всего объема операций покупки валюты 24,5 миллиона долларов приобрели по лучшему курсу. Остальные валюты – по единому курсу. В то же время, регулятор продал все 49,6 миллиона гривен по единому курсу.

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Заметим, что на межбанке обычно предложение превышает спрос. Это позволяет Нацбанку выкупать валюту в резервы. В регуляторе подчеркнули, что ревальвация гривны обусловлена ​​ростом объема украинского экспорта в условиях высоких цен на основные экспортные товары.

В течение недели 18–23 октября Нацбанк выкупил на межбанке 350,1 миллиона долларов, однако операций по продаже регулятор не совершал.

В сентябре международные резервы сократились на 9,2%. Это обусловлено пиковыми выплатами по внешним обязательствам.

Национальный банк Украины с начала 2021 года выкупил на рынке 2,43 миллиарда долларов. Продали – 246,6 миллиона долларов. В 2021 году эти цифры установили 4,93 и 3,89 миллиарда долларов соответственно.

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