Про це мовиться у проєкті постанови Кабінету Міністрів, який підготувало Міністерство соціальної політики. Наразі документ оприлюднений для обговорення на сайті Федерації профспілок України.
Важливо У Києві змінили правила надання субсидій: як її можна тепер отримати
Що можуть змінити
- Людина зможе претендувати на субсидію, маючи депозит у банку на суму не більше за 100 тисяч гривень. Тоді як зараз сума не повинна перевищувати 54,725 тисячі гривень.
- Право на субсидію отримають ті, у яких друге житло належить на правах спільної сумісної або часткової власності та розташоване у сільській місцевості.
- Документом також планується затвердити нові форми заяви та декларації, які подаються при оформленні субсидій.
Зауважимо, що раніше Кабмін суттєво змінив порядок призначення житлових субсидій. За новими правилами, які запрацювали з 1 травня, субсидій позбавлятимуть у разі наявності депозитів в банках, купівлі валюти так інших покупок на 50 тисяч гривень.
Хто зараз може отримати субсидії:
- Люди, які проживають у житлових будинках (зокрема, готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних в установленому порядку електроопалювальними установками (в сільській місцевості теж).
- Люди, які проживають у багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у сільській місцевості теж).
- Багатодітні, прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу.