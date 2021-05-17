Про це мовиться у проєкті постанови Кабінету Міністрів, який підготувало Міністерство соціальної політики. Наразі документ оприлюднений для обговорення на сайті Федерації профспілок України.

Важливо У Києві змінили правила надання субсидій: як її можна тепер отримати

Що можуть змінити

Людина зможе претендувати на субсидію, маючи депозит у банку на суму не більше за 100 тисяч гривень. Тоді як зараз сума не повинна перевищувати 54,725 тисячі гривень.

на суму не більше за Тоді як зараз сума не повинна перевищувати 54,725 тисячі гривень. Право на субсидію отримають ті, у яких друге житло належить на правах спільної сумісної або часткової власності та розташоване у сільській місцевості.

Документом також планується затвердити нові форми заяви та декларації, які подаються при оформленні субсидій.

Зауважимо, що раніше Кабмін суттєво змінив порядок призначення житлових субсидій. За новими правилами, які запрацювали з 1 травня, субсидій позбавлятимуть у разі наявності депозитів в банках, купівлі валюти так інших покупок на 50 тисяч гривень.

Хто зараз може отримати субсидії: