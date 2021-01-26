Украинцев не будут штрафовать за несвоевременную уплату коммуналки в январе, – Шмыгаль
Украинцам не будут начислять пеню или штрафы, если они вовремя не рассчитаются за газ и тепло в январе. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Источник: 24 канал
Глава правительства также отметил, что тарифы на тепло и горячую воду не будут меняться. Такое заявление он сделал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
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Шмыгаль: штрафы за несвоевременно уплаченные платежки в январе не будут применяться
Денис Шмыгаль пояснил, что за несвоевременно уплаченные платежки за газ и тепло в январе не будут применяться штрафы или пеня.
Это тоже важный месседж для людей, чтобы они не переживали, если платежки будут высоковато начислены,
– пояснил он.
И добавил, что также это нужно, если вдруг в коммунальные платежки украинцам поставят какие-то авансы.
Кроме этого, по его словам, Кабмин должен принять решение о компенсации в полной мере домохозяйствам, в которых установлено электроотопление.
"И основным продуктом газораспределительных компаний станет годовой продукт по умолчанию. То есть, цена на газ будет устанавливаться раз в год – как это делается в большинстве европейских стран", – подчеркнул премьер.
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