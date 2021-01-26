Украинцам не будут начислять пеню или штрафы, если они вовремя не рассчитаются за газ и тепло в январе. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Источник: 24 канал

Глава правительства также отметил, что тарифы на тепло и горячую воду не будут меняться. Такое заявление он сделал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

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Шмыгаль: штрафы за несвоевременно уплаченные платежки в январе не будут применяться

Денис Шмыгаль пояснил, что за несвоевременно уплаченные платежки за газ и тепло в январе не будут применяться штрафы или пеня.

Это тоже важный месседж для людей, чтобы они не переживали, если платежки будут высоковато начислены,

– пояснил он.

И добавил, что также это нужно, если вдруг в коммунальные платежки украинцам поставят какие-то авансы.

Кроме этого, по его словам, Кабмин должен принять решение о компенсации в полной мере домохозяйствам, в которых установлено электроотопление.

"И основным продуктом газораспределительных компаний станет годовой продукт по умолчанию. То есть, цена на газ будет устанавливаться раз в год – как это делается в большинстве европейских стран", – подчеркнул премьер.

Обратите внимание! Денис Шмыгаль заявил, что Украина перешла к открытым рынкам электроэнергии и газа, поэтому сейчас "нет тарифов – есть цена на электроэнергию и на природный газ". Это означает, что цена на газ для украинцев формируется на рынке.