По словам Дениса Шмыгаля, экспорт украинской продукции за первые 4 месяца 2021 года вырос на почти 20% – примерно 3 миллиарда долларов, по сравнению с 2020 годом. Об этом он сообщил на заседании правительства 26 мая.

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"Открыто 8 новых рынков, в частности в страны Африки и Южной Америки. Поддержка наших экспортеров дает свой результат и она будет усилена, в частности через активную работу Экспортно-кредитного агентства", – отметил Шмыгаль.

Премьер-министр Украины объяснил, что динамику по восстановлению экономики наблюдают и в финансовой деятельности крупных и средних компаний. Согласно словам Дениса Шмыгаля, в первом квартале 2021 года финансовые результаты соответствующих предприятий являются одними из лучших за последние 5 лет.

Доступ аграриев на мировые рынки

Кроме того, правительство утвердило порядок использования денег для строительства инспекционных постов на границе. Соответствующая программа направлена ​​на улучшение доступа малых и средних аграриев Украины на мировые рынки.

Бюджет проекта составляет 75 миллионов гривен. Деньги пойдут на создание системы требований к безопасности пищевых продуктов и требований рынков экспорта.

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По словам Дениса Шмыгаля, благодаря этому украинские фермеры на соответствующем сайте смогут посмотреть требования к своей продукции на иностранном рынке, куда планируют поставлять товар.