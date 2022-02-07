Украину вскоре посетит миссия МВФ для подготовки транша

Миссия Международного валютного фонда уже в ближайшее время приступит к работе в Украине. Программа предусматривает выделение нашему государству 2,2 миллиарда долларов кредита.

В отношениях Украины и МВФ наблюдается прогресс. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.

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Надеемся, что следующая миссия МВФ в Украине приступит к работе уже в ближайшее время. Действующая программа предполагает получение 2,2 миллиарда долларов. Для их получения мы продолжаем воплощать структурные реформы,

– подчеркнул министр.

Когда МВФ выделит Украине 2,2 миллиарда долларов

Для того чтобы получить 2,2 миллиарда долларов от МВФ Украина обязалась выполнить 12 условий до июня 2022 года. При этом государство должно сохранять макроэкономическую и финансовую стабильность, уменьшать уязвимость и преодолевать препятствия для частных инвестиций.

Среди условий есть:

введение в действие изменений в Закон о Специализированной антикоррупционной прокуратуре;

разработка базы потребителей для поставщиков газа;

завершение проверки действующих членов Высшего совета правосудия;

назначение наблюдательного совета "Энергоатома";

принятие дорожной карты относительно вывода "Приватбанка" и "Ощадбанка" на рынок для приватизации;

принятие стратегии возврата активов обанкротившихся банков и т.д.

Марченко заявил, что основные из 12 условий правительство уже выполнило.

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