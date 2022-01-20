О том, что Еврокомиссия привлечет Украину к сертификации российского газопровода, на брифинге после встречи с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон сообщил украинский министр энергетики Герман Галущенко.

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Украина и сертификация "Северного потока-2"

Принято решение о том, что Украина будет приглашена к сертификации "Северного потока-2", когда этот вопрос дойдет до Европейской комиссии,

– отметил Галушенко.

Он уточнил, что это – официальная позиция, которую озвучили украинской стороне.

Министр также рассказал, что стороны обсудили максимальное за последние годы падение транзита газа в январе 2022 рок через ГТС Украины, а также влияние России на дефицит ресурса газа в Европе. "У нас есть очень много общего в понимании происходящих процессов", – уточнил глава ведомства.

Сертификация российского газопровода: основное

Перед запуском российский трубопровод должен получить соответствующие сертификаты в Евросоюзе. "Северный поток-2" должен соответствовать правилам Третьего энергопакета. Эти документы – пакет законов относительно внутреннего рынка голубого топлива и электроэнергии в ЕС. Его цель – более открытые газовые и энергетические рынки.

На практике это означает, что оператор Nord Stream 2 AG, который базируется в швейцарском городе Цуг, должен предъявить документы о создании отдельной компании для управления газопроводом.

Германия в ноябре остановила сертификацию "Северного потока-2". Процесс возобновят при условии, если газопровод проведет реорганизацию в соответствии с немецким законодательством.

Немецкий регулятор сообщил, что решения о полной сертификации газопровода не стоит ожидать в первой половине 2022 года.

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