Украину может накрыть новый банкопад: какие учреждения в зоне риска

В Ассоциации украинских банков (АУБ) высчитали, что под угрозой банкротства в настоящее время находятся около 20 банков. Это около трети от общего количества банков в стране.

В АУБ считают, что причиной возможного банкопада может стать рекордное повышение учетной ставки НБУ с 10 до 25%.

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Президент АУБ Андрей Дубас сообщил, что до повышения ставки банки брали у НБУ рефинанс под 9% и вкладывали эти деньги в ОВГЗ в среднем по 12%. Теперь возвращать деньги Нацбанку придется по 27%, что нанесет по учреждениям сильный удар.

Какие банки оказались под угрозой

Ассоциированный эксперт CASE Украина и бывший заместитель директора департамента финансовой стабильности НБУ Евгений Дубогрыз считает, что в АУБ подразумевают частные банки, имеющие наибольшую долю рефинансирования НБУ во всем фондировании.

Можно вычислить многие учреждения, имеющие большую долю обязательств перед регулятором и оперативно поднявшие проценты по депозитам на 1 мая. Выходит, что это те банки, которым сейчас очень нужны деньги для быстрого погашения заемных кредитов рефинанса.

По мнению экспертов, это:

РВС Банк (RwS bank);

КИБ (ComInBank);

Авангард;

Банк Сич;

Индустриалбанк;

Кристалбанк;

Скай Банк;

Альянс;

МТБ Банк;

"Украинский капитал";

Радабанк;

Кредитвест банк;

Глобус;

Моторбанк;

Укрстройинвестбанк;

АП Банк (Агропросперис Банк);

Таскомбанк.

Заметим, что это не значит, что все эти финучреждения или несколько из них станут банкротами, но свидетельствует о том, что после поднятия учетной ставки у них начались сложности с доходами.

3 июня в Украине признали неплатежеспособным Мегабанк, что вызвало большие опасения экономистов и простых украинцев, переживающих за свои вклады в других финучреждениях.

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