В АУБ считают, что причиной возможного банкопада может стать рекордное повышение учетной ставки НБУ с 10 до 25%.
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Президент АУБ Андрей Дубас сообщил, что до повышения ставки банки брали у НБУ рефинанс под 9% и вкладывали эти деньги в ОВГЗ в среднем по 12%. Теперь возвращать деньги Нацбанку придется по 27%, что нанесет по учреждениям сильный удар.
Какие банки оказались под угрозой
Ассоциированный эксперт CASE Украина и бывший заместитель директора департамента финансовой стабильности НБУ Евгений Дубогрыз считает, что в АУБ подразумевают частные банки, имеющие наибольшую долю рефинансирования НБУ во всем фондировании.
Можно вычислить многие учреждения, имеющие большую долю обязательств перед регулятором и оперативно поднявшие проценты по депозитам на 1 мая. Выходит, что это те банки, которым сейчас очень нужны деньги для быстрого погашения заемных кредитов рефинанса.
По мнению экспертов, это:
- РВС Банк (RwS bank);
- КИБ (ComInBank);
- Авангард;
- Банк Сич;
- Индустриалбанк;
- Кристалбанк;
- Скай Банк;
- Альянс;
- МТБ Банк;
- "Украинский капитал";
- Радабанк;
- Кредитвест банк;
- Глобус;
- Моторбанк;
- Укрстройинвестбанк;
- АП Банк (Агропросперис Банк);
- Таскомбанк.
Заметим, что это не значит, что все эти финучреждения или несколько из них станут банкротами, но свидетельствует о том, что после поднятия учетной ставки у них начались сложности с доходами.
3 июня в Украине признали неплатежеспособным Мегабанк, что вызвало большие опасения экономистов и простых украинцев, переживающих за свои вклады в других финучреждениях.
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