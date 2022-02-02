Погашение госдолга в марте

В марте состоится погашение внешних обязательств на 7,6 миллиарда гривен . Также, согласно данным Минфина, Украина выплатит еще на 14,7 миллиарда гривен процентов.

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Напомним! В октябре прошлого года Минфин повысил прогноз выплат по госдолгу до 2024 года почти на 13 миллиардов. В 20222 году повысила до 438,5 миллиарда гривен, в 2023 году – до 314 миллиардов гривен, в 2024 году – до 325,8 миллиарда гривен.

Финансирование дефицита

Глава Минфина отметил, что если бы забрать фактор давления, безумные цены на газ и "без иных истерий", то Марченко видит все возможности профинансировать дефицит 3 – 3,5% к ВВП.

Да, есть условия. Обязательным условием является продолжение сотрудничества с МВФ: получить два пересмотра и всю сумму по программе – 2,2 миллиарда долларов,

– поделился он.

Также Марченко отметил, что Украине "желательно иметь доступ на рынок внешних заимствований". Ведь ситуация, которая была спровоцирована Россией, конечно, не дала Украине оптимизма относительно возможности выхода на внешние рынки, также подчеркнул он.

"Пока с точки зрения фундаментальных факторов выполнения бюджета, макропоказателей, экономической стабильности Украина остается одним из наиболее привлекательных эмитентов по сравнению со странами-аналогами", – поделился министр.