В Украину идет пять судов с углем, — СМИ

В ближайшее время в украинские порты прибудут пять судов с импортным углем из США. Общий объем угля составит около 280 тонн угля.

Сколько в Украину поступит угля По словам источника агентства "Интерфакс-Украина" в Кабмине, Центрэнерго получило средства на закупку угля, который придет в Украину в ноябре благодаря большому контракту по продаже электроэнергии НАК "Нафтогаз Украины". Ожидается, что Центрэнерго получит: до 14 ноября – 72 тысячи тонн,

до 25 ноября – еще 66 тысяч тонн. Обратите внимание Россия говорит, что не будет поставлять уголь Украине, потому что "ей самой не хватает"

Пять кораблей плывут: четыре для ДТЭК и один для Государственного Центрэнерго,

– сказал собеседник агентства.

Почему для Украины важен импорт угля

Фактические объем запасов угля меньше плановых в 4,2 раза. По состоянию на утро 25 октября запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ составили 701,3 тысяч тонн. Отметим, что нормой для Украины является 2,95 миллиона тонн.

Поэтому из-за меньшего объема, чем нужно, в Украине будет недостаточно электроэнергии и могут начаться "веерные отключения". Чтобы этого избежать, Украина начнет импортировать электроэнергию из России и Беларуси.

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Кто импортирует уголь в Украину

. Веерные отключения – поочередные отсоединения потребителей от электросети для ограничения нагрузки на энергосистему.

Он добавил, что госкомпания также покупает некоторые объемы угля в Казахстане, однако на том рынке сейчас крупнейшим импортером является Китай, с которым трудно конкурировать. Собеседник уточнил, что транзит угля из Казахстана через Россию осуществляется без помех, хотя Россия остановила экспорт своего угля в Украину.

Импорт и объем угля в текущем году

В октябре этого года основной импорт энергетического угля производился из России — на сумму 34,56 миллиона долларов против 26,49 миллиона долларов месяцем ранее.

— на сумму 34,56 миллиона долларов против 26,49 миллиона долларов месяцем ранее. Импорт из Польши составил 6,32 миллиона долларов, в сентябре он был на уровне 5,92 миллиона долларов.

составил 6,32 миллиона долларов, в сентябре он был на уровне 5,92 миллиона долларов. Из Казахстана – 1,28 миллиона долларов против 0,12 миллиона в сентябре.

– 1,28 миллиона долларов против 0,12 миллиона в сентябре. Импорт из США отсутствовал, согласно данным таможенной статистики.

По данным Гостаможслужбы, в октябре 2021 года стоимостный импорт энергетического угля в Украину вырос до 42,99 миллиона долларов с 17,1 миллиона долларов, который был в октябре 2020 года.