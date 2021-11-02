Сколько в Украину поступит угля
По словам источника агентства "Интерфакс-Украина" в Кабмине, Центрэнерго получило средства на закупку угля, который придет в Украину в ноябре благодаря большому контракту по продаже электроэнергии НАК "Нафтогаз Украины". Ожидается, что Центрэнерго получит:
- до 14 ноября – 72 тысячи тонн,
- до 25 ноября – еще 66 тысяч тонн.
Обратите внимание Россия говорит, что не будет поставлять уголь Украине, потому что "ей самой не хватает"
Пять кораблей плывут: четыре для ДТЭК и один для Государственного Центрэнерго,
– сказал собеседник агентства.
Почему для Украины важен импорт угля
Фактические объем запасов угля меньше плановых в 4,2 раза. По состоянию на утро 25 октября запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ составили 701,3 тысяч тонн. Отметим, что нормой для Украины является 2,95 миллиона тонн.
Поэтому из-за меньшего объема, чем нужно, в Украине будет недостаточно электроэнергии и могут начаться "веерные отключения". Чтобы этого избежать, Украина начнет импортировать электроэнергию из России и Беларуси.
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Кто импортирует уголь в Украину
Он добавил, что госкомпания также покупает некоторые объемы угля в Казахстане, однако на том рынке сейчас крупнейшим импортером является Китай, с которым трудно конкурировать. Собеседник уточнил, что транзит угля из Казахстана через Россию осуществляется без помех, хотя Россия остановила экспорт своего угля в Украину.
Импорт и объем угля в текущем году
- В октябре этого года основной импорт энергетического угля производился из России — на сумму 34,56 миллиона долларов против 26,49 миллиона долларов месяцем ранее.
- Импорт из Польши составил 6,32 миллиона долларов, в сентябре он был на уровне 5,92 миллиона долларов.
- Из Казахстана – 1,28 миллиона долларов против 0,12 миллиона в сентябре.
- Импорт из США отсутствовал, согласно данным таможенной статистики.