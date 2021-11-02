Сколько в Украину поступит угля По словам источника агентства "Интерфакс-Украина" в Кабмине, Центрэнерго получило средства на закупку угля, который придет в Украину в ноябре благодаря большому контракту по продаже электроэнергии НАК "Нафтогаз Украины". Ожидается, что Центрэнерго получит: до 14 ноября – 72 тысячи тонн,

до 25 ноября – еще 66 тысяч тонн. Обратите внимание Россия говорит, что не будет поставлять уголь Украине, потому что "ей самой не хватает"

Пять кораблей плывут: четыре для ДТЭК и один для Государственного Центрэнерго,

– сказал собеседник агентства.

Почему для Украины важен импорт угля

Фактические объем запасов угля меньше плановых в 4,2 раза. По состоянию на утро 25 октября запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ составили 701,3 тысяч тонн. Отметим, что нормой для Украины является 2,95 миллиона тонн.

Поэтому из-за меньшего объема, чем нужно, в Украине будет недостаточно электроэнергии и могут начаться "веерные отключения" . Чтобы этого избежать, Украина начнет импортировать электроэнергию из России и Беларуси.

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Справка. Веерные отключения – поочередные отсоединения потребителей от электросети для ограничения нагрузки на энергосистему.

Кто импортирует уголь в Украину

Он добавил, что госкомпания также покупает некоторые объемы угля в Казахстане, однако на том рынке сейчас крупнейшим импортером является Китай , с которым трудно конкурировать. Собеседник уточнил, что транзит угля из Казахстана через Россию осуществляется без помех, хотя Россия остановила экспорт своего угля в Украину.

По данным Гостаможслужбы, в октябре 2021 года стоимостный импорт энергетического угля в Украину вырос до 42,99 миллиона долларов с 17,1 миллиона долларов, который был в октябре 2020 года.

Импорт и объем угля в текущем году