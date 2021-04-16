На украинской бирже начали торговаться шесть американских техногигантов
Украинская фондовая биржа ПФТС открыла торговлю акциями шести американским технологическим и финансовым компаниям. О чем пресс-служба биржи сообщила на сайте биржи.
Источник:Украинская фондовая биржа ПФТС
Какие компании допущены к торгам на ПФТС
К торгам на украинской бирже ПФТС теперь допущены акции таких компаний, как: Facebook, Tesla, Visa, Microsoft, Netflix и AMD. После расширения списка на ПФТС торгуются акции 14 иностранных эмитентов.
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Стоимость акции американских компаний
- Facebook – 8 852 гривен за акцию.
- Tesla – 21 556 гривен за акцию.
- AMD – 2 302 гривен за акцию.
- Microsoft – 7 509 гривен за акцию.
Другие иностранные компании, которые торгуются на бирже ПФТС
С 14 иностранных эмитентов, которые торгуются на украинской бирже, кроме выше упомянутых, также еще есть ценные бумаги таких компаний, как: Apple, Biz Finance, Blackrock Fund Advisers, Equity Residential, Ferrexpro, MHP, State Street Global Advisors Trust Company, US Department of the Treasury.
Что известно о бирже ПФТСПФТС – биржа ценных бумаг Украины, которая функционирует с 1997 года. Участниками являются 61 компания. За три квартала прошлого года объем торгов на ПФТС составил почти 78 миллиардов гривен, 94% из них пришлось на операции с ОВГЗ.
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