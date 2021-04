Украинская фондовая биржа ПФТС открыла торговлю акциями шести американским технологическим и финансовым компаниям. О чем пресс-служба биржи сообщила на сайте биржи.

Какие компании допущены к торгам на ПФТС

К торгам на украинской бирже ПФТС теперь допущены акции таких компаний, как: Facebook, Tesla, Visa, Microsoft, Netflix и AMD. После расширения списка на ПФТС торгуются акции 14 иностранных эмитентов.

Стоимость акции американских компаний

Facebook – 8 852 гривен за акцию.

Tesla – 21 556 гривен за акцию.

AMD – 2 302 гривен за акцию.

Microsoft – 7 509 гривен за акцию.

Другие иностранные компании, которые торгуются на бирже ПФТС

С 14 иностранных эмитентов, которые торгуются на украинской бирже, кроме выше упомянутых, также еще есть ценные бумаги таких компаний, как: Apple, Biz Finance, Blackrock Fund Advisers, Equity Residential, Ferrexpro, MHP, State Street Global Advisors Trust Company, US Department of the Treasury.