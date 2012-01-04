Так, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0350 / 8,0440, к 12:00 цены выросли 8,0570 / 8,0635. К закрытию торгов ценовые уровни снизились 8,0460 / 8,053, сообщили в ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рублевый рынок открылся 0,2438 / 43, к 12:00 цены повысились 0,2440 / 44. К закрытию торгов цены снизились 0,2437 / 41.

Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками 10,4945 / 10,5150, к 12:00 цены ушли вверх 10,5140 / 10,5265. К закрытию торгов ценовые показатели EUR / UAH упали 10,4505 / 10,4635.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3060 / 62, а к 15:00 упали 1,2978 / 80.