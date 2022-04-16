Украинским банкам советуют заблокировать 200 миллиардов на счетах россиян

У тысяч российских компаний счета в украинских банках на общую сумму 200 миллиардов гривен. Национальная полиция и Нацбанк рекомендуют коммерческим банкам заблокировать эти деньги.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, передает 24 канал.

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Российские компании работают в Украине

Около 7 тысяч компаний имеют белорусскую или российскую регистрацию или владельца из враждебных стран. Нацполиция осуществляет финансовый контроль в отношении этих компаний.

Мы ввели дополнительные рекомендации совместно с Национальным банком с целью анализа тех транзакций и контрактов, которые предусматривают вывод валютных средств на территорию России,

– отметил Енин.

Связанные с Россией компании, которые работают в Украине, уплачивают налоги в российский бюджет. А это финансирование войны против Украины. Так что правоохранители тщательно отслеживают их деятельность.

Поэтому совместно с НБУ рекомендуют коммерческим банкам заморозить 200 миллиардов гривен. Важно, чтобы компании не успели вывести их в Россию.

Как россияне работают в Украине

Компании, связанные с Россией и Беларусью, получили 198 миллиардов гривен дохода в Украине в 2020 году.

Около 200 тысяч гектаров украинской земли используют агропроизводители, имеющие прямую связь с Россией и Беларусью. Больше всего их в Николаевской области.

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