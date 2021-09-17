Украинский экспорт в Евросоюз вырос в 1,5 раза

Об этом свидетельствуют данные таможни за январь – август 2021 года. Этот временной промежуток сравнили с соответствующим периодом 2020 года.

Между тем Правительство планирует в 2022 году набрать долгов более чем на половину триллиона

Экспорт в страны ЕС вырос на 52%

Объем внешней торговли товарами за 8 месяцев 2021 года составил 85,126 миллиарда долларов. Это на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года – 64,193 миллиарда долларов).

За январь – август экспорт составил 41,786 миллиарда долларов, что на 36% больше, чем в прошлом году. Именно в страны ЕС экспорт из Украины вырос на 52%.