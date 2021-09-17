Украинский экспорт в Евросоюз вырос в 1,5 раза
Экспорт из Украины в страны Европейского Союза вырос на 52%. К тому же на 40% вырос показатель импорта топлива из ЕС.
Об этом свидетельствуют данные таможни за январь – август 2021 года. Этот временной промежуток сравнили с соответствующим периодом 2020 года.
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Экспорт в страны ЕС вырос на 52%
Объем внешней торговли товарами за 8 месяцев 2021 года составил 85,126 миллиарда долларов. Это на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года – 64,193 миллиарда долларов).
За январь – август экспорт составил 41,786 миллиарда долларов, что на 36% больше, чем в прошлом году. Именно в страны ЕС экспорт из Украины вырос на 52%.
Как вырос экспорт в 2021 году / Скриншот
Товарооборот со странами ЕС вырос за 8 месяцев на 38% до 34,816 миллиарда долларов, в том числе экспорт вырос на 52% до 16,789 миллиарда долларов, импорт на 28% до 18,027 миллиарда долларов. Доля ЕС в экспорте составляет 40%, в импорте – 42%.
Экспорт продовольствия составил 14,989 миллиарда долларов, что на 10% больше по сравнению с 2020 годом. Экспорт металлов вырос на 69% до 10,174 миллиарда долларов.
Импорт тем временем вырос на 30% – до 43,339 миллиарда долларов. Увеличился ввоз энергетических товаров – на 40% до 7,402 миллиарда долларов.Напомним! По итогам января – апреля 2021 года Украина оказалась на четвертой позиции по уровню экспорта товаров сельскохозяйственного производства в Евросоюз. Впереди оказались Бразилия, США и Великобритания.