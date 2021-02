Вопреки нелегкому 2020 году, объем украинского IT экспорта впервые продемонстрировал рост в 20,44% по сравнению с 2019 годом. Ассоциация IT Украины уже сообщила, что общая сумма экспорта IT услуг пересекла отметку в более чем десяток миллиарда долларов.

Экспорт IT услуг Согласно с аналитикой от независимого экспертно-аналитического центра BRDO, впервые экспорт украинских IT услуг превысил экспорт транспортных услуг минеральных продуктов, которые традиционно занимали высокие позиции, составив 5 миллиардов долларов. Читайте также YouTube, Netflix и Facebook обложат налогами: за что украинцы будут платить больше Ассоциация "IT Ukraine" уже посчитала, что за период с 2016 года по 2020 год общая сумма экспорта IT услуг пересекла отметку в 16 миллиардов долларов. Рост IT-индустрии Украинский IT отрасль в первом полугодии 2020 отреагировала на глобальные экономические изменения замедлением роста с 30% до 24%, большинство клиентов пересмотрели свои бизнес-процессы и оптимизировали их согласно с вызовами, которые вызвала пандемия На докризисный уровень удалось вернуться благодаря: восстановлению спроса на глобальном рынке и

сохранению высокого качества конкуренции цены. По состоянию на июль 2020 года вакансии в IT компаниях в Украине смогли вернуться на докризисный уровень и достигли показателя более чем пять тысяч открытых вакансий, которые продолжают сейчас расти. Мнение аналитиков Аналитики ассоциации "IT Ukraine" уже успели отметить, что факторами, которые вызывают постоянный рост украинского IT-индустрии последних несколько лет являются: отсутствие вмешательства государства,

регуляция рынка,

сохранение свободного выбора контрактной модели взаимодействия компании и IT-специалистов,

К примеру, в 2019 году экспорт компьютерных услуг продемонстрировал рост на 30,2% по сравнению с предыдущим годом и составил 4,17 миллиарда долларов.