Как украинский IT экспорт смог превысить рекордную отметку в несколько миллионов
Вопреки нелегкому 2020 году, объем украинского IT экспорта впервые продемонстрировал рост в 20,44% по сравнению с 2019 годом. Ассоциация IT Украины уже сообщила, что общая сумма экспорта IT услуг пересекла отметку в более чем десяток миллиарда долларов.
Источник:Асоціація "IT Ukraine"
Экспорт IT услуг
Согласно с аналитикой от независимого экспертно-аналитического центра BRDO, впервые экспорт украинских IT услуг превысил экспорт транспортных услуг минеральных продуктов, которые традиционно занимали высокие позиции, составив 5 миллиардов долларов.
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Ассоциация "IT Ukraine" уже посчитала, что за период с 2016 года по 2020 год общая сумма экспорта IT услуг пересекла отметку в 16 миллиардов долларов.
Рост IT-индустрии
Украинский IT отрасль в первом полугодии 2020 отреагировала на глобальные экономические изменения замедлением роста с 30% до 24%, большинство клиентов пересмотрели свои бизнес-процессы и оптимизировали их согласно с вызовами, которые вызвала пандемия
На докризисный уровень удалось вернуться благодаря:
- восстановлению спроса на глобальном рынке и
- сохранению высокого качества конкуренции цены.
По состоянию на июль 2020 года вакансии в IT компаниях в Украине смогли вернуться на докризисный уровень и достигли показателя более чем пять тысяч открытых вакансий, которые продолжают сейчас расти.
Мнение аналитиков
Аналитики ассоциации "IT Ukraine" уже успели отметить, что факторами, которые вызывают постоянный рост украинского IT-индустрии последних несколько лет являются:
- отсутствие вмешательства государства,
- регуляция рынка,
- сохранение свободного выбора контрактной модели взаимодействия компании и IT-специалистов,
- стабильно высокий профессиональный уровень украинских IT-специалистов.
К примеру, в 2019 году экспорт компьютерных услуг продемонстрировал рост на 30,2% по сравнению с предыдущим годом и составил 4,17 миллиарда долларов.
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