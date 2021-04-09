Инвестиционный банк JP Morgan поместил Украину и Египет в список Index Watch Positive для возможного включения в индексы J.P. Morgan Government Bond Index – Emerging Markets (GBI-EM), после устойчивого улучшения ликвидности и доступа иностранных инвесторов к внутренним рынкам государственных облигаций.

Индексы банка J.P. Morgan

Банк J.P. Morgan сообщил, что обновление Watch будет предоставлено в ближайшие шесть месяцев, чтобы дополнительно указать их потенциальный статус в индексе. Также в сообщении отмечается, что доля Украины в наиболее значимом рейтинге серии GBI-EM Global Diversified (GBI-EM GD) может составить около 0,12%

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Почему для Украины важны индексы J.P. Morgan

Банк J.P. Morgan отметил, что выпуск ОВГЗ на срок от 3 до 5 лет может помочь Украине увеличить свою долю в индексах, поскольку более длинные бумаги непопулярные во внутренних участников, а без них сложно создать ликвидный рынок. Именно поэтому для украинской экономики важное попадание в список Index Watch Positive для включения в индексы J.P. Morgan.

ОВГЗ

Пока рассматривается возможность включения в индексы только одного выпуска облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) – бумаг с погашением в феврале 2025 (ISIN: UA4000204150), выпущенных на номинальную сумму 41,08 миллиарда гривен (эквивалент 1,468 миллиарда долларов) с текущей рыночной стоимостью 46,475 миллиарда и доходностью 12,35%.

Поскольку только он отвечает критериям минимальной непогашенной суммы от 1 миллиарда долларов и срока погашения от 2,5 лет. Украина также будет рассматриваться для включения в "узкие" индексы GBI-EM, в которые входят бумаги без нормативных или налоговых препятствий.

Что такое ОВДП Облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) – государственные ценные бумаги, размещаемые исключительно на внутреннем фондовом рынке и подтверждают обязательства Украины относительно возмещения предъявителям этих облигаций их номинальной стоимости с выплатой дохода в соответствии с условиями размещения облигаций. Номинальна стоимость ОВГЗ составляет 1000 гривен, также может быть определена в иностранной валюте, отмечает Минфин.

Уточняется, что доля Украины в JESG GBI-EM может составить также 0,12%, GBI-EM Div – 0,22% и GBI-AGG Div. – 0,02%. J.P. Morgan указывает, что включение высокодоходных облигаций Египта и Украины увеличит ставку индекса GBI-EM GD с 4,99% до 5,07%.

Усилия Украины

Инвестиционный банк-гигант J.P. Morgan отметил и то, что Украина прилагает постоянные усилия для повышения ликвидности на внутреннем рынке гособлигаций и благосклонного построения эталонной (benchmark) кривой доходности путем концентрации выпусков в пользу эталонных облигаций.

Кроме этого, правительство также приняло постановление о расширении круга первичных дилеров, который ранее был ограничен только банками. Доля нерезидентов в результате этих и других усилий на рынке ОВГЗ выросла с 1%, или 0,2 миллиарда долларов до 11,4%, или 3,6 миллиарда долларов.