Украинские госбанки выйдут на биржу для приватизации: какие преимущества и недостатки

Украинские государственные банки будут выходить на Лондонскую фондовую биржу. Это станет первым шагом на пути к их приватизации. После этого доля государства в банковском секторе должна уменьшиться.

Об этом заявил председатель Нацбанка Украины Кирилл Шевченко после своего рабочего визита в Лондон. В то же время аналитики заверили, что выход государственных банков на IPO, то есть на фондовую биржу, не является чем-то новым.

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Большинство стран вывели свои банки на биржи уже достаточно давно, в конце 1980-х – начале 1990-х годов. Трейдер группы ICU Виталий Сивач отметил, что IPO в банковском секторе сейчас – довольно редкое явление.

Одним исключением является Китай, который провел успешные IPO своих государственных банков. Однако это было лет 10-15 назад. Это больше показательно для развивающихся стран,

– заметил Сивач.

Украина в банковском секторе

Присутствие государства в банковском секторе начало активно расти с началом кризиса в 2015 году – и достигло 50%. Это произошло в результате национализации "Приватбанка".

О продаже госбанков в правительстве начали говорить еще в 2016 году. Однако только в 2020 году Кабмин принял новую стратегию, которая предусматривает, что к 2025 году доля рынка государственных банков с текущих более 50% должна снизиться до 25%. В то же время в Европе в среднем эта цифра составляет 6 – 8%.

"Если мы посмотрим на наших ближайших соседей, это страны Центрально-Восточной Европы, в Чехии доля государства в банковском секторе всего 0,9%, в Венгрии – 10,5%. Словакия – это 0,5%. Отличается Польша, там 33 % принадлежит государству. Если мы снизим долю государства до 25%, это уже соответственно будет большим плюсом", – обїяснила главная экономистка Офиса эффективного регулирования Юлия Корнеева.

Негативные последствия

Большая доля государства в банковском секторе влечет за собой ряд негативных последствий.

Увеличение вероятности коррупции.

Политическое давление.

Кредитование других государственных предприятий, которые уже давно являются убыточными.

В развитых странах государственные банки в основном приватизированы. В этом должны быть заинтересованы и клиенты. На простых вкладчиков приватизация госбанка не повлияет. Наоборот – должно улучшиться качество обслуживания и начаться внедрение новых технологий.

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"Когда государственный банк выводится на IPO, это означает, что акционеры, которые купят эти акции, на равных правах с государством, которое владеет другой частью этого банка. Чтобы эти равные права были обеспечены, нужна система корпоративного управления", – отметил руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики Павел Кухта.

Сейчас приватизация государственных банков проходит медленно. Эксперты уверены, что причиной является ряд факторов. В частности, сложная бюрократическая процедура и сопротивление со стороны влиятельных групп, которые могут потерять свои источники доходов.