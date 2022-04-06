Украинские богачи опустились в рейтинге Forbes, россияне тоже обеднели

Издание Forbes обновило свой традиционный рейтинг миллиардеров. В 2022 году таких богачей стало меньше. Среди причин – и война, которую Россия начала против Украины.

В 2022 году стало на 87 миллиардеров меньше. Сразу 34 российских олигарха вылетели из элитного клуба миллиардеров. В Forbes отмечают, что причиной тому стало вторжение Владимира Путина в Украину. И обеднели они на 260 миллиардов долларов.

В то же время Российские олигархи восстанавливают свое состояние несмотря на санкции из-за войны в Украине

В общей сложности теперь в списке 2 668 миллиардеров. Семь из них представляют Украину. Шесть из них здесь были до этого. И каждый из них в 2022 году опустился в рейтинге миллиардеров, понеся немалые потери.

Самое высокое место среди украинцев занимает Ринат Ахметов – 687-е. Его состояние оценивается в 4,2 миллиарда долларов. Хотя еще в 2021 году он владел 7,6 миллиарда долларов, что позволяло находиться на 327 месте.

Далее в списке Виктор Пинчук – 1,9 миллиарда долларов и 1 579 место. В прошлом году его оценивали в 2,5 миллиарда долларов

Вадим Новинский и Константин Жеваго разделили между собой 2 190 место, имеют по 1,3 миллиарда долларов. Больше в этом году потерял именно Жеваго, упав с 2,3 миллиарда долларов. Состояние Новинского сократилось всего на 100 миллионов долларов.

Бывшие владельцы "ПриватБанка" ,Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский, остались в списке миллиардеров. Правда, первый имеет 1,1 миллиарда долларов активов и 2 448-е место в списке, хотя в 2021 году было 1,7 миллиарда долларов. Что касается Коломойского, то у него сейчас всего 1 миллиард долларов (2 578 место), а потери составили 800 миллионов долларов.

Между Боголюбовым и Коломойским оказался Влад Яценко. Соучредитель финтехбанка Revolut впервые в рейтинге миллиардеров Forbes с отметкой в ​​1,1 миллиарда долларов. Следовательно – 2 448 место. Он стал одним из 236 новичков.