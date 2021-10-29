Украинские банки получили рекордную прибыль за 10 лет

Украинские банки в течение января-сентября получили рекордную прибыль. Они заработали 51,4 миллиарда гривен. Это лучший результат за 10 лет.

В прошлом году прибыль за 9 месяцев достигла всего 37,6 миллиарда гривен. В этом году она выросла на 37%.

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Что известно о рекордной прибыли банков

Рентабельность капитала сектора выросла до 32%, а в прошлом году была 24%. Этому способствовало сокращение отчислений в резервы. Они снизились более чем на 60%, по кредитам – вполовину, и вернулись к докризисному уровню.

Банки увеличили чистые процентные и комиссионные доходы. В частности, на 35% и 28%. Это удалось сделать благодаря низкой стоимости ресурсов, активизации кредитования и росту объемов безналичных операций.

Операционные доходы покрыли расходы с запасом. Поэтому по состоянию на 1 октября из 71 платежеспособных банков 64 были прибыльными. Они получили чистую прибыль размером 51,7 миллиарда гривен. Это перекрыло убытки 7 банков – 0,3 миллиарда.

Какой банк был самым прибыльным

Ранее сообщалось о 30 миллиардах прибыли банков за первое полугодие 2021 года. В ТОП-5 банков с самой высокой прибылью вошел только один государственный Приватбанк. Он, кстати, и был самым прибыльным.

Остальные – банки иностранных групп, или с частным капиталом. Например, Райффайзен Банк, Сбербанк, ПУМБ, Универсал банк.