Украинские банки будут наказывать за "неэтичное" выбивание долгов
Источник:НБУ
С 14 июля в Украине по-новому заработают финучреждения и коллекторские компании с просроченной задолженностью. Основные изменения в работе коллекторов будут касаться взыскания долгов по потребительским кредитам.
Так, Нацбанк начнет штрафовать банки, финучреждения и коллекторские компании за грубое поведение с клиентами во время напоминаний о задолженности.
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Новые этические требования
Уже с июля 2021 года за нарушение законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг, в частности требований по этическому поведению при урегулировании просроченной задолженности, учреждения будут наказывать.
Штрафы за нарушения
НБУ будет иметь право применять к банкам меры воздействия за нарушение прав потребителей финуслуг:
- письменное предостережение;
- штрафные санкции – они могут колебаться в размере от 300 до 8 000 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Что известно о законе о коллекторах
- Соответствующий закон о коллекторах вступает в силу 14 июля. Он четко разграничивает правила этического поведения.
- Основным методом деятельности коллекторов остаются телефонные звонки, но теперь они не могут беспокоить должников с 20:00 до 09:00.
- Разрешается личная встреча коллектора с должником, лишь с 09:00 до 19:00, если на это согласен должник.
- Если при первом телефонном разговоре он сообщит коллектору, что имеет адвоката или представителя, то после этого коллекторской компании будет запрещено общаться напрямую с должником.
- Также запрещено отправлять смс-уведомления об имеющемся долге непосредственно заемщику, его работодателю, приезжать к нему домой, угрожать ему и родным.