Так, Нацбанк начнет штрафовать банки, финучреждения и коллекторские компании за грубое поведение с клиентами во время напоминаний о задолженности.

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Новые этические требования

Уже с июля 2021 года за нарушение законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг, в частности требований по этическому поведению при урегулировании просроченной задолженности, учреждения будут наказывать.

Штрафы за нарушения

НБУ будет иметь право применять к банкам меры воздействия за нарушение прав потребителей финуслуг:

письменное предостережение;

штрафные санкции – они могут колебаться в размере от 300 до 8 000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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