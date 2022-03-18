Украинская экономика выжила, уже адаптировалась и начала восстановление, – Гончарук

Состояние украинской экономики

До войны Национальный банк систематически проводил жесткие "стресс-тесты" для банков моделируя разного рода шоки на финансовом рынке и это было не зря, считает Гончарук.

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Ведь, когда началась война не только банки оказались к ней готовы, но и ключевые международные институты (МВФ, Стівовий банк, ЕБРД) – четко дали понять, что поддержат Украину в это сложное время, объяснил экс-премьер.

Экономика также "выжила". Под влиянием шока просела примерно на 40% (например – потребление электроэнергии), но уже адаптировалась, начинает восстанавливаться и демонстрирует стабильный позитивный тренд,

– считает он.

Поэтому Гончарук считает, что сейчас крайне важно продолжать это восстановление и поэтому разговоры о посевной это не шутка, а крайне важная задача. "Все это формирует позитивные ожидания и очень хорошо для гривны. Конечно, конкретный сценарий будет зависеть от того когда и как закончится война.", – подчеркивает экс-премьер.

Но уже сейчас можно сказать, что гривна и вся наша система "краш-тест" уже успешно прошла. Она сильна как ВСУ и в дальнейшем будет только укрепляться, если не произойдет ничего катастрофического в военном плане,

– резюмировал Гончарук.

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