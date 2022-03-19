Украинская экономика уже выдержала первый удар войны
Источник:телеграм Елены Шуляк
Экономика Украины первый удар войны выдержала. Благодаря усилиям правительства и Нацбанка гривна держится, ее удешевление не превышает 10 – 15%, то есть является незначительным.
Украинская банковская система работает стабильно. Об этом заявила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.
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Безналичные расчеты работают
Безналичные и карточные расчеты работают нормально. Чиновница отметила, есть единичные случаи, когда компании и предприниматели отказываются принимать банковские карты. Об этом людям следует сообщать на специальную горячую линию. Реакция будет быстрой.
Налоги поступают, а пенсии выплачивают
По итогам февраля в Украине зафиксировали перевыполнение бюджетных поступлений.
Поэтому благодарим украинский бизнес, который платил налоги, а некоторые предприниматели даже платили налоги за февраль авансом,
– отметила Шуляк.
Пенсии платят своевременно и в полном объеме, несмотря на военное положение. Провели индексацию пенсий. По состоянию на 17 марта 2022 года банки засчитали средства на счета 99,99% получателей. "Укрпочта" доставила уже 73,72% профинансированной суммы.
ВВП таки упадет
Шуляк отметила, что падения ВВП по итогам года избежать не удастся. Однако сразу после победы в Украине начнется большое восстановление.