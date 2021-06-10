Украинская экономика нуждается в вакцине, – Разумков

Дмитрий Разумков заявил, что в условиях пандемии COVID-19 украинская экономика нуждается в дополнительных стимулах для развития. По его словам, необходимо стимулировать привлечение инвестиций.

Детали от Разумкова

Власть должна создавать экономические рычаги, которые будут влиять на развитие украинского бизнеса. Об этом спикер Верховной Рады заявил во время рабочего визита во Львов.

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У нас сегодня COVID, и мы много говорим о вакцинах для здоровья людей. Но пандемия бьет не только по здоровью – она сильно бьет и по экономике. Мы видим это во всех странах мира. Думаю, на уровне законодательных актов и всей власти,

– сказал политик.

Он отметил, что доля перерабатывающей отрасли в промышленности должна увеличиваться. За последние 10 лет она уменьшилась в ВВП с 30% до 20%.

Разумков напомнил, что парламент принял в первом чтении законопроект о деятельности индустриальных парков. Этот документ может стать серьезным толчком для привлечения внутренних и внешних инвестиций.

"Только совместными усилиями мы сможем сделать так, чтобы в нашем государстве возрождалась промышленность, создавались новые рабочие места. Новые рабочие места – это налоги. Налоги – это развитие страны. А развитие страны – это то, на что должны быть направлены наши с вами совместные усилия", – подчеркнул спикер Рады.

Кроме того, он отметил, что крепкая экономика будет способствовать интеграции Украины в ЕС: "Перерабатывающая промышленность, конечные товары, которые будут давать и экспортную выручку стране, и показывать нашим европейским коллегам положительные вещи, которые есть в стране".

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