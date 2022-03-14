Сокращение экономики Украины

МВФ в отчете отметил, что сокращение экономики может быть значительно глубже (от 25% до 35%), на основе данных о сокращении ВВП в режиме реального времени в таких странах, как Ирак, Ливан, Сирия и Йемен. Фонд считает, что Украина нуждается в около 4,8 миллиарда долларов внешнего финансирования в 2022 году.

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Оценки фонда относительно потребностей в финансировании Украины при этом должны рассматриваться как абсолютный минимум и как мостик к моменту, когда послевоенная комплексная оценка позволит оценить истинные потребности в финансировании, которые, вероятно, будут значительно выше.

Напомним! Глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко считает, что Украина потеряет минимум треть ВВП из-за войны. Речь идет о 500 миллиардах долларов.

Трастовый фонд МВФ

В МВФ рассказали, что они создают трастовый фонд, который позволит государствам направлять ресурсы в Украину. Однако, сейчас неизвестно, сколько такой фонд может аккумулировать денег для нужд Украины.

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