Украинцам "75+" перенесли повышение пенсий, – Минсоцполитики

Пенсионерам в возрасте от 75 лет должны были с 1 июля выплачивать дополнительные деньги. Однако увеличение пенсий перенесли из-за нехватки денег в госбюджете.

О переносе анонсированной выплаты дополнительных денег пенсионерам за 75 лет в эфире рассказала министр соцполитики Марина Лазебная.

Читайте также Для выхода на пенсию в 60 нужно будет 35 лет стажа, – Лазебная

Увеличение пенсии для категории "75+" перенесли

Рост пенсий на 400 гривен для населения в возрасте от 75 лет планировали с 1 июля. Однако в госбюджете на это не хватило денег.

Мы перенесли. У нас недостаточно было немножечко ресурса. Главное было – сделать индексацию пенсий с марта. То есть ресурс так был посчитан, что мы перенесли на 1 октября программу "75 плюс",

– заявила Лазебная.

Министр заверила, что по 400 гривен все вовремя получат и будут получать ежемесячно. Она добавила, что в 2022 году эти деньги будут подлежать индексации.

Повышение пенсий в Украине