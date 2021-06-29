О переносе анонсированной выплаты дополнительных денег пенсионерам за 75 лет в эфире рассказала министр соцполитики Марина Лазебная.
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Увеличение пенсии для категории "75+" перенесли
Рост пенсий на 400 гривен для населения в возрасте от 75 лет планировали с 1 июля. Однако в госбюджете на это не хватило денег.
Мы перенесли. У нас недостаточно было немножечко ресурса. Главное было – сделать индексацию пенсий с марта. То есть ресурс так был посчитан, что мы перенесли на 1 октября программу "75 плюс",
– заявила Лазебная.
Министр заверила, что по 400 гривен все вовремя получат и будут получать ежемесячно. Она добавила, что в 2022 году эти деньги будут подлежать индексации.
Повышение пенсий в Украине
- В течение 2021 года украинцам должны трижды пересчитать пенсии: в июле, октябре и декабре.
- В частности, с 1 июля в связи с увеличением прожиточного минимума возрастет минимальная пенсия по возрасту, доплата за сверхнормативный стаж и другие надбавки.