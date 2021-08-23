Украина наносит себя на модную карту мира: что следует знать о Ukrainian Fashion Week

Начиная с 1997 года Украина стала неотъемлемой частью мировой fashion-индустрии, ведь на ее территории прошла первая Неделя моды. Сейчас много влиятельных медийных личностей – сторонники украинских дизайнеров, которые начинали свой путь с Ukrainian Fashion Week. Поэтому Fashion 24 решил выяснить, как проходил первый показ и, что ждать ценителям модной индустрии в этом сезоне.

"Подарок от Сергея Бызова"

Одна из соучредителей Ukrainian Fashion Week (UFW) – Ирина Данилевская, неоднократно делились со СМИ историей, как дизайнер Сергей Бызов не успел купить подарок ей ко дню рождения и подарил идею организовать в Украине неделю прет-а-порте, как в Париже.

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История создания UFW

UFW стал первой неделей прет-а-порте в Восточной Европе. Начиная с 1997 года fashion-мероприятие проходит дважды в год и полностью соответствует стандартам показов прет-а-порте. Как заявляют организаторы в заметке на своей странице в инстаграм, "несмотря на любые политические или экономические ситуации в мире или стране, мы не пропускали ни один сезон".

Учредителями первого UFW был журнал "Ева", главным редактором которого в то время была Ирина Данилевская, Дом моды "Сергей Бызов", который "подарил идею создания UFW" и РИА "Янко".

Нанести Украину на модную карту мира – цель UFW, рассказывает Ирина Данилевская изданию ELLE UA. Ведь еще в 1995 году довольно распространенным было явление, когда клиент мог попросить украинского дизайнера нашить лейбл "Made in Italy" несмотря на то, что изделие им очень нравилось. Учитывая то, что сейчас вещи от украинских дизайнеров одевают Леди Гага, Дита фон Тиз, Тильда Суинтон и другие медийные личности, UFW уверенно идет к поставленной цели.

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Ирина Данилевская – соучредитель и председатель оргкомитета UFW / Фото FWD

С января 2006 года соучредителями UFW является Ирина Данилевская и Александр Соколовский.

Первая Неделя моды в Украине

Для того чтобы узнать правила проведения недель прет-а-порте и первая Неделя моды в Украине прошла в соответствии с мировыми стандартами, организаторы решили отправить факс в Париж. В письме они просили рассказать правила проведения подобного мероприятия, рассказывает генеральный продюсер UFW Владимир Нечипорук.

И дай Бог здоровья тому человеку в палате высокой моды в Париже, который не поленился отправить в какую-то неизвестную Украину положения о неделе прет-а-порте,

– добавляет Нечипорук.

Первая Неделя моды в Украине прошла под названием Украинская неделя прет-а-порте "Сезоны моды". "Давать имена было модно в 90-е, и в 2006 году мы выбрали основным названием именно английский – Ukrainian Fashion Week", – поделилась в одном из интервью госпожа Данилевская.

Одежда украинских дизайнеров в 1997 году / Коллаж 24 канала

Необычным и даже несколько революционным для Украины, во время UFW в 1997 году было то, что зрителей по-новому рассадили по обе стороны подиума снизу. Тогда как в UFW привычным для них было смотреть показы сверху.

Сейчас все ценители моды привыкли, что UFW традиционно проходит в Художественном Арсенале, однако в 1997 году он состоялся в Доме актера в Киеве. UFW проводится дважды в году – в феврале и сентябре, а затем начинаются недели моды "большой четверки" (Fashion Week в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже).

Госпожа Данилевская рассказала изданию BBC Украина, что если сравнивать формат UFW с "большой четверкой", то больше всего ее детище похоже на London Fashion Week.

Фото с первых показов UFW / Коллаж 24 канала

Осенний UFW 2021: что следует знать

Кстати, в Украине проходит три недели моды: Ukrainian Fashion Week и Mercedes-Benz Kiev Fashion Days, которые проходят в Киеве и Lviv Fashion Week – во Львове.

49 UFW пройдет, как и всегда, в Художественном Арсенале с 2 по 5 сентября с концепцией вне сезонности – NO SEASON. Эту концепцию организаторы UFW объявили еще несколько сезонов назад, учитывая пандемию COVID-19 и изменения в мировой fashion-индустрии, тем самым начав phygital-формат проведения мероприятия.

Организаторы UFW подчеркивают, что приоритетными направлениями Ukrainian Fashion Week остаются: поддержка молодых дизайнеров, устойчивое развитие моды и кроссекторальность.

Не подиумом едины

В рамках UFW No Season 2021 состоятся в этом году не только показы дизайнеров, но и саммит, выставка, спецсобытия и различные интересные проекты. Они охватывают лекции, во время которых спикеры будут обращать внимание гостей на актуальные проблемы и важные события в fashion-среде.

BE SUSTAINABLE! Fashion Summit пройдет в рамках UFW уже в четвертый раз. Он будет посвящен развитию устойчивой моды в Украине, а главной темой станет циркулярная мода.

пройдет в рамках UFW уже в четвертый раз. Он будет посвящен развитию устойчивой моды в Украине, а главной темой станет циркулярная мода. New Generation of Fashion – это проект Украинского Совета Моды, который дает возможность молодым дизайнерам перенять опыт уже авторитетных дизайнеров. Как результат эффективной и важной миссии проекта, в этом году 16 молодых дизайнеров включены в официальную программу UFW No Season 2021 и покажут свои коллекции на главном fashion-подиуме страны.

– это проект Украинского Совета Моды, который дает возможность молодым дизайнерам перенять опыт уже авторитетных дизайнеров. Как результат эффективной и важной миссии проекта, в этом году 16 молодых дизайнеров включены в официальную программу UFW No Season 2021 и покажут свои коллекции на главном fashion-подиуме страны. NFT Art Exhibition – выставка современного криптоарта, для участия в которой выберут 30 художников, а впоследствии сформируют шортлист с 7 персон, которым предложат создать NFT в коллаборации с известными украинскими дизайнерами. Продолжение этого сотрудничества гости смогут наблюдать уже в феврале.

Социальная сторона UFW

Стоит добавить, что UFW привлекает внимание и к важным социальным аспектам. Так, начиная с 2011 года, среди волонтеров UFW работают и люди с инвалидностью, а в 2016 году одним из героев проекта Ukrainian battle of tailors был ветеран АТО с проекта "Победители". В том же году, во время показа дизайнера Софии Русинович, который назывался "Я машина", на подиум вышел ветеран АТО. Оба ветераны пережили ампутацию.

Показ дизайнера Софии Русинович "Я машина" / Фото ТСН

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Показы, что запомнились UFW

Во время 48 Украинских недели моды происходило немало ярких показов и дефиле. Без преувеличений гости всегда ждут показа украинского дизайнера Жана Грицфельда. В этом году бренд Jean Gritsfeldt отмечает свое 10-летие в честь чего уже состоялся июньский показ, во время которого дизайнер перенес своих гостей в красочную Каппадокию.

Коллекцию "Frozen Star", которую дизайнер представил зимой в рамках UFW 2018, была вдохновлена ​​красотой льда, северного сияния и айсбергов, а модели грациозно дефилировали перед гостями на коньках.

Показ коллекции "Frozen Star" Жана Грицфельда / Фото Jean Gritsfeldt

UFW 2019 запомнился гостям показом в центральном ЗАГСе Киева, где талантливый дизайнер представил коллекцию под символическим названием "Hirko!".

Показ коллекции "Hirko!" Жана Грицфельда / Фото viva.ua

Показ других коллекций Жана Грицфельда происходили, например, на боксерском ринге, арене цирка, в аэропорту Борисполь, в заброшенном автобусном парке и тому подобное.

Бренд LAKE тоже в свое время удивил зрителей, пригласив их на площадку ЦУМа, который как раз реставрировали, а приглашением на показ служили каски строителей. Показ бренда LAKE в ЦУМе в рамках UFW / Фото НВ

Говоря о показах, которые достойны внимания, конечно трудно не вспомнить украинского дизайнера Александра Залевского. Поэтому если вы услышите тревожную музыку, или же увидите на подиуме кружащихся клоунов или балерин, то очевидно вы один из тех счастливчиков, кому удалось попасть на показ к эпатажному дизайнеру. Коллекция, которую дизайнер посвятил работам скандального австрийского художника Густава Климта / Фото Liga

Однако, за 48 Украинских недели моды поражали не только дизайнеры, но и гости мероприятия, как, например Пэрис Хилтон, которая в 2011 году приехала на UFW по приглашению бизнесмена Александра Онищенко.

Стоит внимания Андре Тан представил коллекцию платьев и блуз к 30-летию Независимости Украины: фото

Пэрис Хилтон и Андре Тан на Ukrainian Fashion Week / Фото Getty Images