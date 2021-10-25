Первый транш получили в декабре 2020 года. Его размер тоже достигал 600 миллионов евро. Общий объем макрофинансовых займов ЕС Украине составляет 4,4 миллиарда евро.

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Программа ЕС направлена ​​для поддержки экономического восстановления стран после пандемии COVID-19. Ее размер составляет 3 миллиарда евро.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что Украина приложила существенные усилия для выполнения условий получения макрофинансовой помощи. Кроме того, политик акцентировал на прогрессе в сотрудничестве с Международным валютным фондом.

Предоставляя сильную политическую поддержку, мы усиливаем интеграцию Украины с Европейским Союзом,

– добавил Домбровскис.

Зеленский поблагодарил за помощь

Получение помощи подтвердил президент Владимир Зеленский. Он поблагодарил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен и Домбровскиса.

"Спасибо за плодотворное сотрудничество и действенную поддержку реформ. Вместе строим европейскую Украину", – написал Зеленский.

О чем свидетельствует получение транша

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони отметил, что транш является отражением устойчивости Украины в достижении ключевых реформ, согласованных с ЕК и МВФ.

Транш обусловлен положительной оценкой прогресса Украины по 8 структурным маякая. Они касаются публичных финансов, верховенства права, улучшения бизнес-климата, секторальных реформ и управления госпредприятиями.