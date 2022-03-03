В Украине дефолта не будет: Минфин выплатил купон по евробондам

1 марта 2022 года Министерство финансов совершило купонный платеж по еврооблигациям с погашением в сентябре 2022 года. Также в министерстве заверили, что Украина выполняет все долговые обязательства в полном объеме.

Украина выполняет долговые обязательства

В Минфине уверяют, что даже в условиях военной агрессии Минфин, Казначейство и НБУ обеспечивают проведение всех необходимых платежей.

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Мы выполняем свои долговые обязательства в полном объеме. 1 марта 2022 года состоялся купонный платеж по еврооблигациям с погашением в сентябре 2022 года,

– сообщил Марченко.

Сейчас на казначейском счету Украины больше, чем было после бегства Януковича

В своем посте в фейсбуке заместитель исполнительного директора Международного валютного фонда Владислав Рашкован отметил, что на 28 февраля 2022 года остатки на едином казначейском счете составили 33 миллиарда гривен. Он подчеркнул, что этой суммы достаточно для текущих выплат.

Для сравнения: восемь лет назад после побега Виктора Януковича, когда Российская Федерация начала оккупацию Крыма, на счету в Госказначействе было всего 108,1 тысяч гривен,

– говорится в посте.

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