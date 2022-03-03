Украина выполняет долговые обязательства

В Минфине уверяют, что даже в условиях военной агрессии Минфин, Казначейство и НБУ обеспечивают проведение всех необходимых платежей.

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Мы выполняем свои долговые обязательства в полном объеме. 1 марта 2022 года состоялся купонный платеж по еврооблигациям с погашением в сентябре 2022 года,

– сообщил Марченко.

Сейчас на казначейском счету Украины больше, чем было после бегства Януковича

В своем посте в фейсбуке заместитель исполнительного директора Международного валютного фонда Владислав Рашкован отметил, что на 28 февраля 2022 года остатки на едином казначейском счете составили 33 миллиарда гривен . Он подчеркнул, что этой суммы достаточно для текущих выплат.

Для сравнения: восемь лет назад после побега Виктора Януковича, когда Российская Федерация начала оккупацию Крыма, на счету в Госказначействе было всего 108,1 тысяч гривен,

– говорится в посте.