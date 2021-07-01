Министр юстиции отметил, что сейчас покупать участки могут только украинцы и не более 100 гектаров. Об этом он сообщил во время пресс-конференции по случаю старта рынка земли.

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Это первые соглашения с землей сельскохозяйственного назначения, заключенные после снятия моратория,

– сказал глава Минюста.

Сейчас этап "ограниченного рынка земли"

Денис Малюська подчеркнул, что широкомасштабная земельная реформа начнет действовать только с 2024 года.

Сейчас же, по его словам, наступает этап "ограниченного рынка земли":

приобрести землю могут только физические лица и общая площадь таких участков не может превышать 100 гектаров.



Что стоит знать о рынке земли / инфографика 24 канала

Пресс-конференция по случаю открытия рынка земли: смотрите видео