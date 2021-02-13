В Украине заработал закон об "инвестиционных нянь": что ждать инвесторам
В Украине 13 февраля вступил в силу закон об "инвестиционных нянь". Парламентарии приняли его еще в декабре 2020 года.
Источник:"Голос України"
Закон накануне обнародовали в официальном государственном издании. А это значит, что уже на следующий день, то есть 13 февраля, он вступил в силу.
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Что предусматривает закон
Документ гарантирует поддержку украинским и иностранным инвесторам, сумма инвестиций которых превышает 20 миллионов евро, и которые создают не менее 80 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе, где такая инвестиция будет осуществлена.
Общий объем господдержки для реализации такого инвестиционного проекта устанавливают в специальном инвестиционном договоре. Он не должен превышать 30% планового объема значительных инвестиций по инвестпроектам.
Срок реализации инвестпроекта со значительными инвестициями не превышает 5 лет.
В каких сферах будут реализовывать проект
- перерабатывающей промышленности;
- инфраструктуры;
- логистики;
- обращении с бытовыми отходами;
- туризма;
- здравоохранения;
- образования;
- спорта.
Что известно об инициативе "Инвестиционная няня"?
Во время Всемирного экономического форума в Давосе президент Владимир Зеленский заявил о том, что украинская власть инициирует программу "Инвестиционная няня" ("Investment nanny"), чтобы таким образом стимулировать иностранных инвесторов вкладывать деньги в Украину. В соответствии с этим проектом, инвестор, вложение которого составят 30 и более миллионов долларов, получит личного менеджера. Правда, до пандемии COVID-19 в законопроекте прописывали сумму в 100 миллионов. Но после кризиса необходимую сумму инвестиций снизили.
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