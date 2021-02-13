В Украине 13 февраля вступил в силу закон об "инвестиционных нянь". Парламентарии приняли его еще в декабре 2020 года.

Закон накануне обнародовали в официальном государственном издании. А это значит, что уже на следующий день, то есть 13 февраля, он вступил в силу.

К теме Инвесторы вывели из Украины почти полмиллиарда долларов в 2020 году

Что предусматривает закон

Документ гарантирует поддержку украинским и иностранным инвесторам, сумма инвестиций которых превышает 20 миллионов евро, и которые создают не менее 80 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе, где такая инвестиция будет осуществлена.

Общий объем господдержки для реализации такого инвестиционного проекта устанавливают в специальном инвестиционном договоре. Он не должен превышать 30% планового объема значительных инвестиций по инвестпроектам.

Срок реализации инвестпроекта со значительными инвестициями не превышает 5 лет.

Обратите внимание! Закон четко определил, что заявителем на получение такого договора не могут быть юридические лица, бенефициарные владельцы акций (долей) которых являются резидентами России, и юрлица, зарегистрированные в стране-агрессоре.

В каких сферах будут реализовывать проект

перерабатывающей промышленности;

инфраструктуры;

логистики;

обращении с бытовыми отходами;

туризма;

здравоохранения;

образования;

спорта.