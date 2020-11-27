В Украине выросли зарплатные долги в октябре: данные по областям и отраслям
Общий долг по выплате зарплаты в Украине в октябре 2020 года вырос на 6,5%. Так, по состоянию на 1 ноября зарплатные долги составляют 3,792 миллиарда гривен.
В частности, в октябре сумма задолженности по зарплате работникам экономически активных предприятий выросла на 8,9% и на 1 ноября составила 2,526 миллиарда гривен. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
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В каких областях уменьшились зарплатные долги в октябре
- В Ровенской области задолженность по зарплатам уменьшилась на 12,8%;
- Черновицкой – на 9,2%;
- Кировоградской – на 8,7%;
- Тернопольской – на 7,6%;
- Житомирской – на 3,2%;
- Днепропетровской – на 2,1%;
- Киевской – на 0,8%;
- Закарпатской и Одесской – на 0,6%.
В каких областях выросли зарплатные долги в октябре
В Луганской – на 59,5%;
Волынской – на 32%;
Львовской – на 26,6%;
Ивано-Франковской – на 24,3%;
Хмельницкой – на 15, 9%;
Донецкой – на 12,6%;
Херсонской – на 7,3%;
Запорожской – на 5,1%;
Черниговской – на 3,7%;
Черкасской – на 2,1%;
Харьковской и Николаевской – на 1,4%;
Полтавской – на 1,2%;
Сумской – на 0,8%;
Винницкой – на 0,3%;
в Киеве – на 2,6%.
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В каких отраслях сократились зарплатные долги
- В сфере искусства, спорта и развлечений – на 77,2% (до 633 тысяч гривен);
- здравоохранения – на 13,4% (до 43,306 миллиона гривен);
- государственного управления и обороны, обязательного социального страхования – на 6,5% (до 5,302 миллиона гривен);
- операций с недвижимостью – на 3,6% (до 54,378 миллиона гривен);
- в образовании – на 1,3% (до 15,947 миллиона гривен);
- в сфере профессиональной, научной и технической деятельности – на 0,5% (до 260,016 миллиона гривен); в сфере информации и телекоммуникаций – на 0,4% (до 10,486 миллиона гривен).
В каких отраслях выросли зарплатные долги
- В сфере строительства – на 11,5% (до 48,376 миллиона гривен);
- в оптовой и розничной торговле – на 10,5% (до 32,232 миллиона гривен);
- предоставление других видов услуг – на 10,2 % (до 550 тысяч гривен);
- на предприятиях промышленности – на 8,5% (до 2,894 миллиона гривен);
- в сфере временного размещения и организации питания – на 3,3% (до 12,271 миллиона гривен);
- на предприятиях транспорта, складского хозяйства и курьерской деятельности – на 2,3% (до 323,608 миллиона гривен);
- в сельском хозяйстве – на 2% (до 57, 224 миллиона гривен);
- в финансовой и страховой деятельности – на 0,3% (до 10,797 миллиона гривен).
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