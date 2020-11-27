Общий долг по выплате зарплаты в Украине в октябре 2020 года вырос на 6,5%. Так, по состоянию на 1 ноября зарплатные долги составляют 3,792 миллиарда гривен.

В частности, в октябре сумма задолженности по зарплате работникам экономически активных предприятий выросла на 8,9% и на 1 ноября составила 2,526 миллиарда гривен. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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В каких областях уменьшились зарплатные долги в октябре

В Ровенской области задолженность по зарплатам уменьшилась на 12,8%;

Черновицкой – на 9,2%;

Кировоградской – на 8,7%;

Тернопольской – на 7,6%;

Житомирской – на 3,2%;

Днепропетровской – на 2,1%;

Киевской – на 0,8%;

Закарпатской и Одесской – на 0,6%.

В каких областях выросли зарплатные долги в октябре

В Луганской – на 59,5%;

Волынской – на 32%;

Львовской – на 26,6%;

Ивано-Франковской – на 24,3%;

Хмельницкой – на 15, 9%;

Донецкой – на 12,6%;

Херсонской – на 7,3%;

Запорожской – на 5,1%;

Черниговской – на 3,7%;

Черкасской – на 2,1%;

Харьковской и Николаевской – на 1,4%;

Полтавской – на 1,2%;

Сумской – на 0,8%;

Винницкой – на 0,3%;

в Киеве – на 2,6%.

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В каких отраслях сократились зарплатные долги

В сфере искусства, спорта и развлечений – на 77,2% (до 633 тысяч гривен);

здравоохранения – на 13,4% (до 43,306 миллиона гривен);

государственного управления и обороны, обязательного социального страхования – на 6,5% (до 5,302 миллиона гривен);

операций с недвижимостью – на 3,6% (до 54,378 миллиона гривен);

в образовании – на 1,3% (до 15,947 миллиона гривен);

в сфере профессиональной, научной и технической деятельности – на 0,5% (до 260,016 миллиона гривен); в сфере информации и телекоммуникаций – на 0,4% (до 10,486 миллиона гривен).

В каких отраслях выросли зарплатные долги