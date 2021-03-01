В январе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средняя зарплата выросла на 15%. Сейчас она составляет 12 337 гривен.

Средняя январская зарплата украинцев в 2,1 раза выше уровня минимальной заработной платы. Об этом свидетельствуют данные Госстата. К теме Украинцы смогут получить финансовую помощь на период карантина: при каком условии Больше всего в январе 2021 года по сравнению с предыдущим годом получили: люди, которые работают в сфере финансовой и страховой деятельности — в среднем 24 095 грн (на 20,0% больше, чем за январь 2020 года);

в области информации и телекоммуникаций – 21 941 грн (на 22,3% больше);

украинцы, которые занимаются профессиональной, научной и технической деятельностью – 16 602 грн (на 12,1% больше). Номинальная зарплата уменьшилась: у работников сферы временного размещения и организации питания – 6 647 грн (на 10,1% меньше, чем за январь 2020 года);

у лиц, работающих на строительстве – 9 238 грн (только на 0,8% больше);

у людей, которые прилагают усилия в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 9 565 грн (на 12,0% больше). Обратите внимание! Средняя зарплата украинцев по состоянию на декабрь 2020 года составляла 14 179 гривен. Меньше всего получали почтальоны, больше всего – пилоты самолетов.