Соответствующее решение приняли на заседании правительства 9 декабря, в четверг. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что взносы составят не менее 4% от зарплаты.

Обратите внимание Как будут меняться пенсии украинцев в 2022 году: данные из госбюджета

"Инвестор, который покупает такой государственный объект, в течение двух лет после приватизации будет платить взносы в негосударственные пенсионные фонды для более чем половины работников предприятия", – написал Денис Шмигаль.

По словам премьера, соответствующая программа станет одним из первых шагов к полноценному внедрению накопительной пенсионной системы для всех украинцев.

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В Министерстве социальной политики сообщили, что в 2022 году планируют 5 этапов повышения пенсий.

В то же время пенсионерам в возрасте 70 – 75 лет, начиная с 1 октября 2022 года, будут доплачивать по 300 гривен ежемесячно,

С 1 декабря 2021 года состоялся перерасчет пенсии из-за увеличения прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособност, и роста минимальной зарплаты.

2 декабря Верховная Рада окончательно одобрила проект государственного бюджета на 2022 год. Законопроект, в частности, предусматривает рост минимальной пенсии на 80 гривен при первом пересмотре.

Текст публикации из телеграммы Дениса Шмыгаля:

Вводим накопительную пенсионную систему для работников предприятий большой приватизации.

Сегодня правительство начало экспериментальный проект-программу дополнительной социальной защиты работников, подпадающих под большую приватизацию. Инвестор, который покупает такой государственный объект, в течение двух лет после приватизации будет платить взносы в негосударственные пенсионные фонды для более чем половины работников предприятия.

Взносы будут составлять не менее 4% от зарплаты. Это станет одним из первых шагов к полноценному внедрению накопительной пенсионной системы для всех украинцев. Президент Украины поддерживает эту инициативу и я уверен, что Парламент так же ее поддержит.