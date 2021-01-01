Парламент принял решение относительно единого счета для уплаты налогов и единого социального взноса (ЕСВ). Его ввели с 1 января 2021 года.

Чтобы перейти на единый счет, украинцам достаточно сделать лишь 3 шага. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

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Первый шаг – перейти в электронный кабинет и подать "Сообщение об использовании единого счета" по форме J/F 1307001.

– перейти в электронный кабинет и подать "Сообщение об использовании единого счета" по форме J/F 1307001. Второй шаг – получить квитанцию, которая будет свидетельствовать о внесении пользователя в реестр плательщиков, использующих единый счет.

– получить квитанцию, которая будет свидетельствовать о внесении пользователя в реестр плательщиков, использующих единый счет. Третий шаг – предоставить в банк, обслуживающий пользователя, расчетные документы. В них будут указаны реквизиты единого счета на общую сумму без определения получателей или с определением получателей.

Украинцы, которые не воспользовались сообщением по форме J/F 1307001, будут платить свои платежи на бюджетные или небюджетные счета.

В то же время в налоговой заявили, что отказаться от единого счета можно также с 1 января 2021 года.