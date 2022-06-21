В Украине во время войны не будут повышать тарифы на тепло и газ

В Верховной Раде был принят в первом чтении законопроект №7427. Он предусматривает отсутствие повышения тарифов на тепло и газ во время войны в Украине.

Как сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, за него отдали голоса 229 народных избранников. Сам же законопроект не только охватывает мораторий на повышение тарифов на тепло и газ. Он еще предусматривает привлечение средств партнеров.

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Для сдерживания тарифов используют деньги партнеров

Украина уже планирует привлечь более 180-ти миллиардов гривен. Их наше государство получило от международных партнеров. И именно благодаря этим деньгам удастся компенсировать разницу тарифов. По факту, компании будут получать те средства, которые должны были бы, если бы повышение тарифов произошло.

Председатель партии "Слуга Народа" Елена Шуляк отметила , что законопроект предусматривает мораторий не только во время военного положения, но и в течение шести месяцев после его завершения.

Это критически важный законопроект, чтобы оградить украинцев от возможных колебаний цен. В течение действия военного положения и шести месяцев после его прекращения или отмены будет запрещено повышать цены на тарифы за газ и тепло,

– подчеркнула она.

Елена Шуляк добавила, что стоимость голубого топлива для бытовых потребителей будет оставаться старой. Если точнее, то той, какой она была по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Кроме того, поставщикам природного газа запрещается:

принудительно взимать задолженность с потребителей;

подавать в суд на должников;

прекращать поставки газа в связи с задолженностью.

В то же время убытки компаний будут покрываться из государственного бюджета. Для этого увеличили расходы специального фонда Государственного бюджета на 264,3 миллиарда гривен. Для этого народные избранники в первом чтении приняли законопроект №7429.

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Как в Украине будут обеспечивать эти расходы

Елена Шуляк рассказала, что это будет происходить благодаря ряду поступлений. В частности от:

уплаты дивидендов, начисленных на акции "Нефтегаза", принадлежавшего государству (64,4 миллиарда гривен);

дополнительные поступления, полученные от уплаты авансового платежа по налогу на прибыль при выплате дивидендов (11,6 миллиарда гривен);

донорской и другой помощи от международных партнеров (188,3 миллиарда долларов).

Собственно последний пункт касается именно компенсаций поставщикам природного газа, а также тепла.

Напомним, что платежки за потребление газа в мае задерживаются . Об этом сообщили в "Нафтогазе". Причина проста: компания сейчас обеспечивает не только своих абонентов, но и тех, у кого были подписаны договоры с другими.

Поэтому ей необходимо актуализировать все данные. Отметим, что онлайн-квитанции уже доступны, а вот бумажные поступят по Укрпочте после 25 июня.

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