Правительство восстановило очередное Министерство, ликвидированное в прошлом году
Кабинет Министров Украины одобрил решение о восстановлении Министерства аграрной политики. Этим решением правительство фактически отменило свое прошлогоднее решение, которым присоединило ведомство к другому – Министерству экономики.
Такое решение Кабинет Министров Украины одобрил на своем заседании 28 декабря, сообщает 24 канал.
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Министр экономики Игорь Петрашко подчеркнул, что такое решение фактически дает старт к созданию нового Министерства аграрной политики.
Какие еще Министерства ликвидировали:
- Министерство защиты окружающей среды (присоединено к Министерству энергетики),
- Министерство по делам ветеранов (присоединено к министерству оккупированных территорий),
- Министерство молодежи и спорта (присоединено к Министерству культуры).
К слову, потом их всех восстановили как отдельные министерства.
В чем тут проблема?
Придя к власти, команда Владимира Зеленского серьезно взялась за реорганизацию правительства. Часть министерств ликвидировали, а взамен создали совершенно новые, как, например, Министерство цифровой трансформации.
Впрочем, вопрос вызывает не сама реорганизация, а то, что было потом, ведь все ликвидированные Министерства восстановили. Эксперты говорят: чтобы создать новое министерство, даже недавно ликвидированное, нужно около 6 месяцев. Так что это бесполезная трата времени и денег.
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