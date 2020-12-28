Такое решение Кабинет Министров Украины одобрил на своем заседании 28 декабря, сообщает 24 канал.

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Министр экономики Игорь Петрашко подчеркнул, что такое решение фактически дает старт к созданию нового Министерства аграрной политики.

К слову, потом их всех восстановили как отдельные министерства.

В чем тут проблема?

Придя к власти, команда Владимира Зеленского серьезно взялась за реорганизацию правительства. Часть министерств ликвидировали, а взамен создали совершенно новые, как, например, Министерство цифровой трансформации.

Впрочем, вопрос вызывает не сама реорганизация, а то, что было потом, ведь все ликвидированные Министерства восстановили. Эксперты говорят: чтобы создать новое министерство, даже недавно ликвидированное, нужно около 6 месяцев. Так что это бесполезная трата времени и денег.