В Украине увеличились цены на топливо, сколько стоит бензин на украинских АЗС
С 15 января крупнейшие украинские сети АЗС увеличили цену на А-92, А-95 и ДТ. Топливо подорожало в среднем на 20-30 копеек за литр.
Розничные операторы повысили цены не только на бензин, но и на дизельное топливо. Об этом свидетельствуют данные Enkorr.
Важно В Украине выросли цены на топливо 12 января: какова его стоимость на АЗС
Как изменились цены на топливо
Стоимость А-92
Компания SUN OIL увеличила цену на бензин А-92 на 34 копейки за литр и теперь его стоимость составляет 22,62 гривны за литр. Также цены увеличили компании "Автотранс", "Параллель", BVS, ZOG и "Катрал". Средняя стоимость А-92 по Украине – 24,26 гривны за литр.
Стоимость А-95
Опять же, больше всего цены подняла компания SUN OIL. Рост произошел на уровне 36 копеек. В среднем за литр А-95 в Украине придется выложить 25,29 гривны.
Стоимость ДТ
Несколько выросли цены и на дизельное топливо. Такие сети, как "Автотранс", "Параллель" и SUN OIL увеличили стоимость ДТ на 20–29 копеек за литр.
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