С 15 января крупнейшие украинские сети АЗС увеличили цену на А-92, А-95 и ДТ. Топливо подорожало в среднем на 20-30 копеек за литр.

Розничные операторы повысили цены не только на бензин, но и на дизельное топливо. Об этом свидетельствуют данные Enkorr.

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Как изменились цены на топливо

Стоимость А-92

Компания SUN OIL увеличила цену на бензин А-92 на 34 копейки за литр и теперь его стоимость составляет 22,62 гривны за литр. Также цены увеличили компании "Автотранс", "Параллель", BVS, ZOG и "Катрал". Средняя стоимость А-92 по Украине – 24,26 гривны за литр.

Стоимость А-95

Опять же, больше всего цены подняла компания SUN OIL. Рост произошел на уровне 36 копеек. В среднем за литр А-95 в Украине придется выложить 25,29 гривны.

Стоимость ДТ

Несколько выросли цены и на дизельное топливо. Такие сети, как "Автотранс", "Параллель" и SUN OIL увеличили стоимость ДТ на 20–29 копеек за литр.



Цены на бензин и дизельное топливо 15 января / Фото Enkorr

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