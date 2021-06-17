Теперь самая высокая цена составит более 2,6 тысячи гривен за мегаватт-час. Соответствующее решение одобрили на заседании комиссии 16 июня.

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Мы идем по пути либерализации, чтобы рынок получал правильные ценовые сигналы,

– заявил глава Нацкомиссии Валерий Тарасюк.

Максимальные цены

Для часов минимальной суточной нагрузки в энергосистеме, то есть:

с 00:00 до 07:00,

с 23:00 до 00:00

максимальная предельная цена составит 1 243,71 гривны за мегаватт-час.

Для часов максимальной нагрузки, то есть:

с 7:00 до 23:00

максимальная цена – 2 655,99 гривны за мегаватт-час.

Дефицит электроэнергии

В начале июня в Украине образовалась нехватка электроэнергии на рынке "на сутки вперед". Дефицит ресурсов наблюдали преимущественно в 22: 00. Это привело к увеличению цен на 120% по сравнению с маем.

Справка. "Рынок на сутки вперед" заработал в Украине с 1 июля 2019 года. Согласно ему, участник аукциона участвует в торгах и платит сегодня, а электрическую энергию получает завтра. Специалисты утверждают, что цены на таком рынке ниже, чем на внутрисуточном рынке.