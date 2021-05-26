В Украине увеличат помощь при рождении ребенка: правительство поддержало инициативу

Кабинет Министров поддержал законодательную инициативу об увеличении материальной помощи при рождении ребенка. Отныне на первого ребенка и всех последующих будут платить по 50 тысяч гривен.

Такую решение приняли на заседании правительства 26 мая. Докладчиком была министр социальной политики Марина Лазебная.

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Как говорится в объяснительной записке, целесообразность повышения материальной помощи при рождении ребенка очевидна. Ведь размер государственной помощи не пересматривали аж с 2014 года, то есть уже 7 лет. В то же время цены на все существенно выросли с тех пор.

Что теперь изменится

Документ предусматривает увеличение размера помощи до 50 тысяч гривен. Выплата будет проводиться единовременно в размере 25% общего размера помощи, остальная сумма будет выплачиваться в течение следующих 36 месяцев равными частями.

В то же время покрытие расходов на выплату госпомощи будет осуществляться средствами госбюджета.

Как сообщил премьер Денис Шмыгаль, документ будет предусматривать увеличение размера выплат в 2023 году. Сейчас размер материальной помощи при рождении ребенка составляет 41 280 гривен. В долларовом эквиваленте за 7 лет эта сумма снизилась с 2612 до 1490 долларов.

Еще решение принял Кабмин

Шмыгаль добавил, что чиновники также приняли ряд документов, предусматривающих совершенствование системы защиты прав ребенка. Они предлагают: