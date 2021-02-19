Парламентарии приняли за основу и в целом законопроект №4410, который устанавливает льготные ставки ввозной пошлины на ряд товаров. Согласно документу, ставка пошлины на некоторые категории товаров составляет 0%.

Законопроект вносит изменения в раздел таможенного тарифа по унификации ставок ввозной пошлины на товары легкой промышленности.

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Унификация предполагает установление одинаковых льготных ставок ввозной пошлины на однородные товары легкой промышленности путем снижения или повышения существующих ставок.

Льготные ставки ввозной пошлины будут составлять:

0% на сырье, которое не производится в Украине (пряжа, волокна, нити, а также на искусственные волокна товарных позиций);

от 1 до 8% на готовую продукцию – ткани, фетр и войлок, сетки плетеные, шпагат и канаты;

до 10% на товары легкой промышленности по тем товарным подкатегориям, где такие ставки меньше 10%.

Почему это нужно

Документ должен ускорить таможенное оформление таких товаров, а также будет способствовать развитию легкой промышленности. В то же время положения законопроекта не распространяются на товары происхождением из стран, с которыми заключены соглашения о свободной торговле.

Обратите внимание! Закон вступит в силу только с 1 июля 2021 года.