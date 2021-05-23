Не больше 30 гривен: в Украине установили максимальную стоимость бензина на АЗС

Министерство экономики совместно с "Нафтогазом" разработали и обнародовали новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива. Именно от этих показателей украинские АЗС могут устанавливать свою наценку.

Следовательно, расчетные цены снизили только для бензина. Тогда как установленная стоимость для дизельного топлива осталась без изменений.

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Новые цены на топливо от Минэкономики

Расчетная цена бензина составляет теперь 24,84 гривны за литр.

Стоимость дизельного топлива определена на уровне 20,89 гривны за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 29,84 гривны за литр, дизельного топлива – 27,89 гривны за литр.

Государственное регулирование розничных цен на топливо

Еще с 15 мая Кабинет Министров ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо в Украине. Постановлением правительство ввело максимальную розничную наценку в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен на дизельное топливо.

После этого 17 мая цены на АЗС резко снизились. В частности, несколько крупных сетей АЗС опустили цены на бензин А-95 на 1 – 2 гривны.