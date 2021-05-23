Следовательно, расчетные цены снизили только для бензина. Тогда как установленная стоимость для дизельного топлива осталась без изменений.

Важно Госрегулирование цен на горючее: чем это грозит украинцам и как АЗС отреагировали на решение

Новые цены на топливо от Минэкономики

  • Расчетная цена бензина составляет теперь 24,84 гривны за литр.
  • Стоимость дизельного топлива определена на уровне 20,89 гривны за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 29,84 гривны за литр, дизельного топлива – 27,89 гривны за литр.

Государственное регулирование розничных цен на топливо

Еще с 15 мая Кабинет Министров ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо в Украине. Постановлением правительство ввело максимальную розничную наценку в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен на дизельное топливо.

После этого 17 мая цены на АЗС резко снизились. В частности, несколько крупных сетей АЗС опустили цены на бензин А-95 на 1 – 2 гривны.