Следовательно, расчетные цены снизили только для бензина. Тогда как установленная стоимость для дизельного топлива осталась без изменений.
Важно Госрегулирование цен на горючее: чем это грозит украинцам и как АЗС отреагировали на решение
Новые цены на топливо от Минэкономики
- Расчетная цена бензина составляет теперь 24,84 гривны за литр.
- Стоимость дизельного топлива определена на уровне 20,89 гривны за литр.
Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 29,84 гривны за литр, дизельного топлива – 27,89 гривны за литр.
Государственное регулирование розничных цен на топливо
Еще с 15 мая Кабинет Министров ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо в Украине. Постановлением правительство ввело максимальную розничную наценку в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен на дизельное топливо.
После этого 17 мая цены на АЗС резко снизились. В частности, несколько крупных сетей АЗС опустили цены на бензин А-95 на 1 – 2 гривны.